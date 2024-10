Sciopero dei trasporti a rischio metro bus e tram Le informazioni da sapere

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 4 ottobre 2024)deidomani, sabato 5 ottobre. Ale corse die bus. Gli aggiornamenti. Sabato nero per chi si sposta con i mezzi pubblici. La giornata di domani è stato indetto unonazionale di 24 ore. Tutte leutili.dei: sabato nero in arrivo. Leutili (Ansa Foto) – notizie.comLa mobilitazione è stata indetta da Orsa Trasporto e riguarda, bus e. Avrà modalità diversa in diverse città . Il servizio verrà garantito solo nelle fasce di legge. Il motivo della protesta è il mancato rinnovo del contratto nazionale degli autoferrovieri. A Roma il servizio sarà garantito solo nelle fasce di garanzia, fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Lo stop è previsto invece dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino alla fine del servizio diurno.