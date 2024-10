Sanremo 2025 Al Bano e Romina di nuovo all’Ariston? L’indizio della figlia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 4 ottobre 2024), AlPower in lizza per un posto in gara. L’indiscrezione circola all’interno de “La Volta Buona”. Festival di, comincia il conto alla rovescia per l’edizione. La kermesse sarà diretta artisticamente e condotta da Carlo Conti, il quale torna a presiedere la manifestazione dopo il quinquennio di Amadeus. Sebastiani ha segnato e toccato vette particolarmente competitive. Sarà difficile eguagliare determinati risultati, ma provarci resta l’imperativo. AlPower – Cityrumors.itQuel che conta è mettere su un evento godibile e ricco di sorprese. A partire dai cantanti in gara. I quali devono essere ancora scelti da Carlo Conti e un manipolo di esperti. Il conduttore e Direttore Artisticokermesse è ancora al vaglio delle proposte che stanno arrivando.