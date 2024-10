Sanità, Giuliano (UGL): “Flat Tax per i medici ottima notizia, Ministro Schillaci si impegni ad estendere vantaggi fiscali a tutti gli operatori” (Di venerdì 4 ottobre 2024) “L’inserimento di una Flat tax del 15% sull’indennità di specificità dei medici, oggi al 43%, è stata prospettata come ipotesi concreta dal Ministro della salute Orazio Schillaci. È una ottima notizia che, se confermata poi nella Manovra, darebbe ragione ad una nostra richiesta, formulata da tempo, Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Flat Tax per i medici ottima notizia, Ministro Schillaci si impegni ad estendere vantaggi fiscali a tutti gli operatori” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 4 ottobre 2024) “L’inserimento di unatax del 15% sull’indennità di specificità dei, oggi al 43%, è stata prospettata come ipotesi concreta daldella salute Orazio. È unache, se confermata poi nella Manovra, darebbe ragione ad una nostra richiesta, formulata da tempo,

