Questo è il modo migliore per far crescere bene i capelli dalle radici alle punte

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilunghi sugli uomini hanno un fascino intramontabile, e le star che continuano a sfoggiarli ne sono la prova vivente. La loro versatilità è uno dei punti di forza: puoi sperimentare acconciature che con icorti sarebbero semplicemente impossibili. E attenzione, non parliamo solo di chiome che sfiorano le sp! Anche iche arrivano alla nuca, o un riccio voluminoso che si sviluppa verso l'alto, rientrano nella categoria. Che siano 15 o 50 cm, ciò che conta davvero è che crescano sani e forti. Se sei tentato di fari tuoi(magari prima che la calvizie androgenetica ti colga di sorpresa) o semplicemente vuoi vedere fin dove possono arrivare, ci sono alcuni step fondamentali da seguire per garantirti una crescita robusta. Con i nostri consigli, i tuoiavranno tutto ciò di cui hanno bisogno per diventare lunghi senza indebolirsi.