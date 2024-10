Prima giornata Basket Eurolega 2024 2025 | Milano inizia male ko con il Monaco

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Esordio amaro per l’Olimpiache, nella, esce sconfitta dalla trasferta a Montecarlo contro ilper 93-80. I francesi scappano via già nel primo tempo chiuso con venti punti di vantaggio grazie a James e Diallo.prova a rientrare nella ripresa, ma ormai è troppo tardi.-OLIMPIA93-80 I padroni di casa partono subito forte nel primo quarto, mentreprova a reagire con Bolmaro venendo però respinta sul 22-10 a fine primo quarto. Nel secondo quarto, Shields e LeDay suonano la carica per gli ospiti, ma i monegaschi hanno una marcia in più grazie alle triple di Okobo e James che portano i suoi all’intervallo lungo avanti di 21 punti(41-26).