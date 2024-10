MotoGP Davide Tardozzi | Gli errori stanno pesando per Bagnaia e Martin | la differenza la fanno gli episodi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) E’ uno dei weekend della verità per la Ducati e per Francescoper la corsa al terzo Mondiale piloti consecutivo: il duello con Jorgeentra sempre di più nella fase saliente e nei momenti decisivi. Mancano cinque gare al termine e si comincia dal Gran Premio del Giappone in quel di Motegi. Ai microfoni di Sky Sportha parlato il team manager della Ducati,: “La giornata era cominciata bene, Pecco dopo cinque giri era il più veloce in pista e si è detto ragionevolmente soddisfatto della moto. Ci ha dato dei suggerimenti su alcuni miglioramenti da fare, ma l’ho visto veramente convinto e certo di quello che aveva in mano. Per quanto riguarda Enea bisogna ricordarci che l’anno scorso non c’era per l’infortunio, ma comunque ha girato in 1’45”, quindi siamo contenti nel complesso“.