Mats Wilander senza mezzi termini | Sinner e Alcaraz migliori dei Big-3 quando sono al top

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Finale dell’ATP500 di Pechino (Cina) ha suscitato non poche emozioni negli appassionati. Il livello di gioco che si è visto nell’atto conclusivo tra Jannik(n.1 del mondo) e lo spagnolo Carlos(n.2 ATP) è stato molto elevato. Ha prevalso l’iberico al termine di un match durato 3 ore e 20 minuti, con tanti ribaltamenti di fronte e un incontro che avrebbe potuto sorridere a entrambi per le chance avute. Una partita che ha messo a confronto la genialità e le qualità tecniche dell’iberico e la granitica solidità del tennista italiano. In questo scontro di stili lo spettacolo è stato eccezionale e a rimanere colpito da quanto si è visto sul cemento cinese è stato anche l’ex giocatore e attuale opinionista di Eurosport,. Il sette volte vincitore Slam si è lasciato andare a un giudizio che può far discutere.