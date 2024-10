Manna a DAZN | Rinnovo Kvara? Stiamo parlando siamo concentrati su altro McTominay? La sua volontà determinante

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti prima della sfida contro il Como: il ds azzurro è stato molto chiaro. Il Napoli di mister Antonio Conte è pronto a tornare sotto i riflettori dello stadio Diego Armando Maradona per misurare la propria forza in una nuova gara di Serie A. Gli azzurri, in testa alla classifica, tra pochi minuti daranno il via alla settima giornata di campionato, in cui si vedranno faccia a faccia con il Como di Cesc Fabregas. La squadra lombarda arriva con il morale a mille, frutto delle due vittorie di fila ottenute contro Atalanta ed Hellas Verona. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Como, il direttore sportivo azzurro, Giovanni, è intervenuto ai microfoni di