Il crollo dell’export militare russo apre opportunità per l’Italia Ecco quali

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Domanda e offerta, è così che funzionano i mercati, incluso quello dei sistemi di difesa. Gli ultimi anni stanno vedendo un massiccio aumento globale degli investimenti per le Forze armate, quale non si vedeva dai tempi della Guerra fredda, e la domanda mondiale di assetti e piattaforme militari è cresciuta di conseguenza. In questo frangente, la Russia, gravata da oltre due anni di guerra, ha visto contrarsi le sue esportazioni di materialeche, nel quinquennio 2018-2023 sono scese dal 22% all’11% del mercato. Ma, come in politica, il vuoto nel mercato della Difesa non esiste. Stando a un rapporto del Sipri, nello stesso periodo la Russia è stata superata dalla Francia, che è passata dal 7,2% all’11%, attestandosi sul secondo gradino del podio degli esportatori mondiali di armamenti, subito dopo gli Stati Uniti.