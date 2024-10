Il calcio d’inizio per la seconda stagione di Blue Lock è fissato per domani

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 5 ottobre, è la data fissata per ildelladell’anime di. Unache si preannuncia ancora più intensa della precedente, dove i giocatori saranno chiamati a mettere da parte i propri ego per riuscire a diventare una squadra in grado di sconfiggere la nazionale U-20. Per rinfrescarci la memoria in attesa del fatidico inizio, Crunchyroll, la piattaforma streaming che trasmetterà gli episodi in simulcast, ha reso disponibile un recap della prima. Inoltre, il video non è solo un riassunto perché mostra anche in anteprima alcune scene delladell’anime sportivo che ha catalizzato il mondo. Il primo episodio della nuovasarà disponibile dalle ore 18:00 di, 5 ottobre, e sarà così per tutti i sabati in cui verrà trasmesso.