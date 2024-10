Il Buco – Capitolo 2 un sequel che fa ancora più paura

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ci sonoche deludono eche sorprendono: Il2, disponibile su Netflix dal 4 ottobre, sembra appartenere a questo secondo gruppo. Ed è incredibile, dal momento che l'effetto novità è impossibile, dato il format preciso e peculiare, ma anche considerando che il primo film, datato 2019 ma effettivamente distribuito sulla piattaforma streaming nel marzo 2020 – quell'indimenticabile primo mese di pandemia e lockdown con binge watching compulsivo – è entrato nella storia di Netflix come il film spagnolo più visto in tutto il mondo. Cinque anni dopo, il regista Galder Gaztelu-Urrutia Munitxa, che con Il(El Hojo, in lingua originale), vincitore del premio del pubblico al Toronto Film Festival del 2019, si era aggiudicato la distribuzione da parte di Netflix e la popolarità mondiale, torna con unche,una volta, non lascia indifferenti.