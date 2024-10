I valori di Borsa italiana e spread oggi 4 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Grande attesa per l’apertura dei mercati europei, dellae per idellotra Btp e Bund tedeschi, nell’ultima seduta di contrattazioni della settimana. Anche ieri, giovedì 3, l’Europa ha chiuso all’insegna della debolezza, rallentata dalla crisi in Medio Oriente. Milano ha perso l’1,5%, chiudendo a 33.170 punti. Le quotazioni diin tempo reale 2.29 – Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,20%) Ladi Tokyo avvia l’ultima seduta della settimana in leggero aumento, frenata dalla correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa delle indicazioni dal mercato del lavoro Usa. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,20% a quota 38,628.39, con un guadagno di 76 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile a 146,80 sul dollaro e poco sopra 162 sull’euro.