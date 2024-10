Flavio Insinna a La7 lancia la sfida

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il direttore Andrea Salerno ci ha messo 7 anni per avere il definitivo sì. Un corteggiamento lungo ma che alla fine ha dato i suoi frutti:ha detto sì a La7. Lunedì 7 ottobre alle 18.30 arriva ‘Famiglie d’Italia’ il nuovo game show che segna così il suo debutto sulla tv del Gruppo Cairo Communication. Una grande novità per il preserale della rete che si assicura uno dei volti più amati dal pubblico italiano e uno dei game show più popolari e imitati al mondo, ‘Family Feud’ attualmente prodotto in 32 paesi, in onda complessivamente in 78 paesi. Negli Stati Uniti è confermata l’undicesima stagione consecutiva. Una fotografia divertente delle nostre abitudini, che svelerà piccole e grandi manie, vizi e virtù. In palio in ogni puntata 10.000 euro e la possibilità, per la famiglia vincitrice, di ripresentarsi a giocare la puntata successiva.