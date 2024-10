Fabregas si inchina all’azzurro | Prendetemelo per favore di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Durante l’intervista post-partita di Napoli-Como, Cescha espresso il suo apprezzamento verso un giocatore azzurro. In casa Napoli il morale è alle stelle dopo l’ennesima vittoria in campionato. La squadra di Conte ha vinto l’anticipo della settima giornata di Serie A contro il Como di Cesc. Il match è terminato 3-1 indei partenopei che si sono imposti sui rivali grazie al gol iniziale di McTominay al primo minuto, la rete del 2-1 di Lukaku su rigore e la terza marcatura firmata Neres. Ora gli Azzurri guidano la classifica con 16 punti in attesa delle avversarie. Al termine del match l’allenatore del Comoha elogiato Stanislav Lobotka.