Derby Madrid | l’Atletico caccia altri due tifosi

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha identificato, grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine,dueritenuti responsabili del lancio di oggetti in campo nel corso deldicontro il Real, in scena la scorsa domenica. “Entrambi sono soci del club e saranno soggetti a espulsione permanente, così come la persona individuata la sera stessa della partita“, recita la nota ufficiale del club.aggiunge che “l’indagine per individuare ulteriori implicati continua il suo corso” e ribadisce “la condanna dei fatti ingiustificabili” avvenuti durante la partita.dueSportFace.