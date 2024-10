Colpe sul gol subito? Caprile non ci sta | l’analisi in conferenza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024)non ci sta dopo il golda Strefezza: l’estremo difensore del Napoli rigetta le critiche instampa. Continua senza sosta la striscia positiva del Napoli di Antonio Conte tra Serie A e Coppa Italia. Dopo aver messo ko il Monza di Nesta, la squadra azzurra ha fatto la voce grossa anche al cospetto del Como di Cesc Fabregas. I partenopei hanno conquistato i tre punti con il punteggio di 3-1, frutto dei gol di McTominay, Lukaku e Neres. Solo per le statistiche è servita la rete del momentaneo 1-1 trovato dal Como con Strefezza. Con la vittoria di oggi, la capolista Napoli ha messo a referto il suo settimo risultato utile di fila, nonché la seconda vittoria consecutiva in campionato e il quinto successo di fila in casa su cinque gare disputate in questa stagione al Maradona.