Cesena Berti e Ceesay ci sono Mignani ha l’imbarazzo della scelta

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è il sogno di qualsiasi allenatore. Micheleproverà questa piacevole sensazione per la prima volta in questa stagione proprio domani nell’impegno esterno contro la capolista Pisa. Non era infatti mai successo che l’intera rosa fosse a disposizione del tecnico bianconero, complice il lungo stop di Hreiach Saber che gli ha fatto saltare tutti gli impegni ufficiali fino alla gara di dieci giorni fa in Coppa sempre a Pisa, poi altri inciampi di percorso, il più grave dei quali la distorsione alla caviglia di Tommasodopo l’entrataccia di Caldara nel derby con il Modena del 13 settembre.