Caso ultras | dov’era il sindaco Sala così attento a San Siro quando si trattava di affari immobiliari?

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sul Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto si scaglia contro ildi Milano, Giuseppee la sua amministrazione rei di essersi lasciati sfuggire sotto gli occhi quanto accadeva a Milano da anni in relazione alle indagini sulle curve milanesi. I boss della curva dell’Inter e del Milan che sono stati fermati con l’accusa di aver commesso una serie di reati (compresi un paio di omicidi) e di aver stretto rapporti con la ’ndrangheta, gestivano da anni il Meazza. Non solo i parcheggi, ma anche i bar all’interno e spesso, come sta emergendo anche la vendita dei biglietti.