Cade nel vuoto e muore nel cantiere del Ponte Morandi | lavorava alle strutture del Memoriale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sansepolcro (Arezzo), 4 ottobre 2024 – Una tragedia che aggiunge dolore in un luogo già segnato da profondi lutti. Un operaio di Sansepolcro è morto a Genova, neldelndo da un’altezza di tredici metri. Marco Ricci, 39 anni, originario di Roma ma da molti anni residente in Toscana, stava lavorando neldelper coloro che persero la vita nel crollo del, avvenuto il 14 agosto 2018. Sono 43 le persone che in quel tragico giorno per Genova morirono nel crollo, fra automobilisti che stavano passando dale operai delle aziende che si trovavano sotto al viadotto.