Bruce Springsteen voterà Kamala Harris | Donald Trump è pericoloso

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) – “è il piùcandidato alla presidenza degli Stati Uniti che ho visto nella mia vita”.si espone sul suo voto per il prossimo 5 novembre con un video su Instagram. Il cantante ha condiviso un endorsement perin merito alle prossime elezioni presidenziali checonsidera “tra le più significative della storia della nazione”. “Forse – ha detto – era dalla Guerra civile che questo grande Paese non è stato così diviso politicamente, spiritualmente ed emotivamente come lo è in questo momento”.dice che“non capisce il significato di questo Paese, la sua storia e ciò che essere Americano vuol dire nel profondo”.