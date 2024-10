Aziende e sostenibilità la formazione strumento per la transizione

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La sensibilità ai temi dell’ambiente, tra le imprese italiane, è in continua crescita. Dati recenti dimostrano che oltre il cinquanta per cento delle imprese manifatturiere e di servizi italiane ha già intrapreso azioni per la, anche per rispondere all’altrettanto crescente sensibilità della clientela verso il consumo sostenibile. In tale contesto diventano fondamentali anche i processi diinterni che consentano la. Leaderenti a Fondimpresa, il fondo interprofessionale di Confindustria, CGIL, CISL e UIL, possono accedere a programmi diad hoc, come quelli che riguardano proprio il sostegno della green transition e dell’economia circolare.Un’opportunità di cui ha approfittato l’azienda turistica veneta Aurore Spa, con il piano formativo Ecological Footprint.