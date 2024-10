Artisti emergenti Premio New York | candidature entro il 12 ottobre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, l’Istituto Italiano di Cultura a Newe l’Italian Academy for Advanced Studies in America presso la Columbia University di Newhanno lanciato il bando per la ventesima edizione delNew, un programma di residenza riservato aditaliani. Ai vincitori delè offerta la possibilità di trascorrere un periodo di 5 mesi a New(1 febbraio – 30 giugno 2025), con l’obiettivo di sviluppare le proprie capacità creative a contatto con l’ambiente culturale eco degli Stati Uniti e, in particolare, di New. Scadenza delle domande: 122024 ore 24:00 (ora italiana).