Allergie d’autunno dalla parietaria all’insidia delle muffe Lo specialista | fenomeno in crescita i consigli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 –, quali sono le piante che da ottobre ci mettono alla prova? Lo abbiamo chiesto a Renato Ariano,dell’AAIITO, associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri. Quanto conta il fattore caldo “Il clima sta cambiando in maniera vertiginosa – è la premessa del professore -. E sta cambiando anche la situazione dei pollini. Il caldo è uno degli elementi più determinanti. Noi allergologi abbiamo visto un certo stravolgimento. Per esempio lache a luglio dava fastidio, quest’anno con la siccità d’estate si è ridotta. Ma adesso sono arrivate le piogge e le piogge rinforzano le piante. Quindi lasta riprendendo. Altre piante che fioriscono in questo periodo sono le composite. In Lombardia è l’ambrosia, che ha avuto il picco nel mese di agosto. Poi artemisia, dente di leone, tarassaco.