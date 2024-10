Addio a Lea Pericoli signora del tennis italiano Le lacrime di Nicola Pietrangeli | ho perso una sorella video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lea, ladel, è morta a 89 anni: la notizia è stata data dalla Feder, che era la sua famiglia da sempre. Impeccabile in campo, regina e maestra di eleganza, è stata una delle prime donne a raccontare ilsu giornali e in tv dopo averlo giocato ai massimi livelli. Classe e stile hanno caratterizzato tutta la sua storia, quella della campionessa da record del, con 27 titoli all’attivo nei campionati nazionali in singolare, doppio e doppio misto. “Sono stato il primo a saperlo. Lami ha chiamato tre minuti dopo. Per me è morta una, una compagna di vita, lei era una cosa bella”. Così a LaPresse,, nel ricordare lea, morta all’età di 89 anni. “Uno deve morire per essere un po’ riconosciuto. Di lei ricordo, più che lata la sua classe.