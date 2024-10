A che ora Sinner-Daniel ATP Shanghai | programma ordine di gioco tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Jannikaffronterà Taroal secondo turno del Masters 1000 di, con il chiaro intento di esordire in maniera brillante sul cemento della località cinese e proseguire la propria avventura in questo torneo a cui si presenta dopo aver perso la finale dell’ATP 500 di Pechino contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico contro il giapponese, ma dovrà stare attento a non sottovalutare il debutto a tre giorni di distanza dall’atto conclusivo disputato nella Capitale. Jannikha vinto l’unico precedente disputato contro il nipponico: il fuoriclasse altoatesino si impose in quattro set nei sedicesimi di finale degli Australian Open 2022. L’azzurro se la dovrà vedere contro l’esperto 31enne, numero 93 del ranking ATP che al primo turno aveva sconfitto in rimonta il bielorusso Egor Gerasimov.