Un missile israeliano colpisce un edificio in centro a Beirut Per gli Stati Uniti | Siti nucleari iraniani sono off limits

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mentre il governo guidato da Benjamin Netanyahu sta riflettendo su quando e come rispondere agli attacchi, con gliche ribadiscono alla leadership israeliana che qualsiasi attacco agli impiantiè e deve essere off-, l'esercitocontinua a colpire in territorio libanese. Unha colpito unnel quartiere di Bachoura, vicino al parlamento libanese, in pieno: è stato il primo attacco aereoa colpire il cuore della capitale durante questo conflitto. Anche Dahieh, la roccaforte di Hezbollah nel sud di, è stata attaccata. L'esercitoha emesso nuovi ordini di evacuazione per diverse aree del distretto, affermando che in futuro avrebbe preso di mira le strutture e gli interessi di Hezbollah. Nuove truppe si stanno muovendo verso il confine.