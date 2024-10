Supercoppa Uisp 2024 Il bis dei Kickers Narnali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sono ia vincere la. I campioni in carica del campionato provinciale di calcio a 11 iniziano la stagione così come l’avevano chiusa, imponendosi anche nella competizione inaugurale della nuova annata sportiva amatoriale. Il successo arriva col punteggio di 3-1 al cospetto del Prato Asd, formazione reduce dal trionfo in primavera nella Coppa Bruschi. A sbloccare il risultato sono proprio icol solito Sciannamè, ma gli avversari fanno subito capire che la partita sarà tirata e pervengono al pari. Si va così al riposo. Nella ripresa la gara corre sul filo dell’equilibrio fino al 2-1 firmato da Guarnieri. A questo punto gli avversari, in un "Chiavacci" caratterizzato da una buona cornice di pubblico, si gettano all’attacco alla ricerca del pari.