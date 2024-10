Solanke guadagna il ritiro dell’Inghilterra tornano Foden Palmer e Bellingham

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Breaking: Lee Carsley ha richiamato Dominicnella squadra inglese per le prossime partite della Nations League contro Grecia e Finlandia. L’unica convocazione precedente diè arrivata quando era al Liverpool nel 2017,ndosi la sua unica presenza come sostituto contro il Brasile. Nonostante abbia saltato l’inizio della stagione per infortunio, ha iniziato bene la sua vita al Tottenham e ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre partite in tutte le competizioni. “Dom è un giocatore con cui sono pienamente consapevole di aver lavorato con lui in passato”, ha detto Carsley. “Era molto vicino a essere nell’ultima squadra ma si è infortunato poco prima della selezione. Ha fatto così bene al Bournemouth, e ora ha portato quella forma negli Spurs. Ha un talento enorme ed è positivo averlo preso”. Pronti a ripartire.