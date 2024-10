Serie A 2024 2025 le probabili formazioni della settima giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ledel campionato di, prevista da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. Dopo gli impegni nelle vari competizioni europee, si torna in campo per l’ultimo turno primasosta dedicata alle Nazionali. Ad aprire questasaranno i due anticipo del venerdì Napoli-Como e Verona-Venezia, mentre sabato sono in programma altre tre sfide: alle 15 Udinese-Lecce, alle 18 Atalanta-Genoa e in serata Inter-Torino. Il lunch match di domenica vedrà opposte Juventus e Cagliari, mentre nel pomeriggio spazio a Bologna-Parma e Lazio-Empoli. Alle Monza-Roma e in chiusura il posticipo serale del Franchi tra Fiorentina e Milan. Ecco tutte lediA.