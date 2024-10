Ritorno dei Ferragnez? Pizzicati insieme | dove stavano andando

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un'indiscrezione "bomba" sta circolando in rete in queste ore: Chiara Ferragni e Fedez sono statidi fiamma o incontro per sancire la fine del matrimonio? Nessuno può confermarlo. Una fan della coppia, però, ha segnalato il fatto all'esperta di gossip Deianira Marzano: “Ciao Deia, Ieri sono stati avvistati iche entravano dallo psicologoa Milano". I diretti interessati, al momento, non si sono espressi al riguardo. Sebbene sia difficile ipotizzare che i due stiano cercando di rimetterei pezzi, c'è qualche sostenitore che non esclude tale sviluppo. L'influencer sta cercando di rimettersi in carreggiata, ritornando ai grandi eventi e riprendendo a sponsorizzare i prodotti del suo brand sui social network. Fedez, invece, è da poco finito sotto ai riflettori per il dissing con Tony Effe.