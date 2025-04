Napolipiu.com - Non solo il calcio: anche il tennis italiano nel caos scommesse | Si teme un nuovo caso Sinner

Dopo i casi Tonali e Fagioli, ora spunta il nome di un tennista: lo sport italiano trema. Il mondo dello sport tricolore è di nuovo nella bufera. Dopo mesi turbolenti segnati dai casi di scommesse illegali nel calcio, con i nomi altisonanti di Tonali, Fagioli, Florenzi e Di Maria sotto i riflettori, la scossa è arrivata anche nel tennis. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, tra le persone coinvolte in una nuova indagine legata a scommesse su siti non autorizzati compare un tennista. Le autorità indagano su un giro che coinvolgerebbe una dozzina di calciatori di Serie A, alcuni ancora attivi, altri da poco emigrati in campionati esteri. Ma non si tratterebbe solo di puntate legate a eventi sportivi: a quanto pare, l'intento sarebbe stato più che altro quello di "passare il tempo" durante i ritiri, piuttosto che guadagnare.