Caro Trump impara da Reagan Firmato l’ambasciata della Cina

Trump ha messo in subbuglio mercati e Governi di mezzo mondo, ha prodotto anche degli esiti.singolari.Ronald Reagan vs. Tariffs: 1987 speech finds new relevance in 2025 pic.twitter.com/pAOKkNpK3w— Mao Ning ?? (@SpoxCHNMaoNing) April 7, 2025In questo caos, può perfino capitare che l'ambasciata cinese negli Stati Uniti condivida una clip dell'iconico presidente repubblicano Ronald Reagan alle prese con una filippica contro i dazi nel lontano 1987. "Ronald Reagan contro i dazi: il discorso del 1987 assume nuova rilevanza nel 2025", ha titolato la sede diplomatica nel post di lunedì scorso su X, insieme alla clip del messaggio di Reagan dell'aprile di 38 anni fa.Cosa disse Reagan nel 1987Nel suo discorso radiofonico del novembre 1987, l'allora presidente Usa lanciava un monito deciso contro il protezionismo economico: "Il protezionismo finisce quasi sempre per peggiorare le cose.

