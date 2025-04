Richiamato zucchero di palma allergene non dichiarato in etichetta L8217allerta del Ministero

Ministero della Salute ha Richiamato un lotto di zucchero di palma Thai Dancer (200g, lotto 260724, TMC 26/07/2026) per presenza di anidride solforosa non dichiarata, rischiosa per chi è allergico. I consumatori possono restituirlo al punto vendita. Leggi su Fanpage.it Ildella Salute haun lotto didiThai Dancer (200g, lotto 260724, TMC 26/07/2026) per presenza di anidride solforosa non dichiarata, rischiosa per chi è allergico. I consumatori possono restituirlo al punto vendita.

Richiamato zucchero di palma: allergene non dichiarato in etichetta. L’allerta del Ministero. Richiamato zucchero di palma per allergeni. Si allarga il ritiro dei chiodi di garofano. Chiodi di garofano con pesticidi: un altro richiamo. Pedon, preparato per crostata richiamato per allergeni non dichiarati. Funghi champignon affettati Terre Agricole richiamati per scadenza errata. Crostini alla toscana Conad e luganega Fattorie Novella Sentieri richiamati. Ne parlano su altre fonti

Segnala fanpage.it: Richiamato zucchero di palma: allergene non dichiarato in etichetta. L’allerta del Ministero - Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di zucchero di palma Thai Dancer (200g, lotto 260724, TMC 26/07/2026) per presenza di anidride solforosa ...

Come scrive mediterranews.org: Rischio allergeni, richiamato dal mercato un lotto di zucchero di palma dalla Tailandia - La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il ministero della Salute, ai fini ...

Riporta ilmessaggero.it: Petto di pollo, maxi richiamo per allergene non dichiarato: ecco i lotti e i marchi interessati - Petto di pollo, maxi richiamo da parte del Ministero della salute a causa della presenza di allergeni non dichiarati ... previa valutazione della ASl. Oltre ai richiami di prodotti alimentari ...