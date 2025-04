Bonus vacanze 2025 ultime ore per presentare la domanda

A chi spetta il Bonus vacanze 2025 Estate INPSieme Senior

Il bando di concorso annuale offre la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Il bando è rivolto:
- ai pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità;
- ai pensionati della Gestione Fondo Postelegrafonici, ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità.

