Blue Origin completata con successo la missione NS 31 con Katy Perry e Lauren Sánchez

ha scritto una nuova pagina di storia del turismo spaziale. La compagnia di Jeff Bezos ha portato a termine conlatutta al femminile NS-31 con il New Shepard. A bordo, infatti, sei donne tra cuie la fidanzata nonché futura sposa del patron. Il lancio ha avuto luogo, come da programma visto il bel tempo, alle 15.30 italiane (le ore 8.30 locali) dalla base nel Texas occidentale e ha portato le turiste oltre la linea di Kármán, ossia 100 chilometri di altitudine. Una volta giunte in orbita, hanno potuto ammirare la Terra in assenza di gravità per circa tre minuti. In particolare, come conferma la Bbc, la popstar ha iniziato a cantare uno dei suoi brani, mantenendo la promessa fatta ai suoi fan sui social. Poco dopo, il razzo è rientrato con, seguito qualche minuto dopo dalla navicella aiutata da alcuni paracadute.