Orientamento al lavoro Il Cpi di Gioia Taurogli incontra gli studenti del Einaudi Alvaro

dell’Usr Calabria ed è rivolto agli studenti delle IV e V classi che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro. Lo scorso 10 aprile, gli studenti dell'I.I.S Einaudi-Alvaro di Palmi, hanno avuto l'occasione di seguire un. Reggiotoday.it - Orientamento al lavoro: Il Cpi di Gioia Taurogli incontra gli studenti dell'Einaudi-Alvaro Leggi su Reggiotoday.it L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Mirai" del MIM e’Usr Calabria ed è rivolto aglie IV e V classi che si apprestano a entrare nel mondo del. Lo scorso 10 aprile, gli'I.I.Sdi Palmi, hanno avuto l'occasione di seguire un.

