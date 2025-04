A Rigutino un nuovo Centro socio sanitario servizi potenziati in una struttura rinnovata

nuovo Centro socio sanitario di Rigutino, situato al primo piano dell'ex scuola in località Rigutino 102, nel Comune di Arezzo. L'intervento, frutto della collaborazione tra l'Asl Toscana sud est e il Comune, ha trasformato un edificio esistente in un presidio sanitario moderno ed efficiente, pensato per rispondere in modo sempre più capillare ai bisogni della comunità locale.Il progetto ha interessato oltre 400 metri quadrati e ha portato alla creazione di sei ambulatori medici, un ambulatorio infermieristico, un punto prelievi, una sala d'attesa, uno sportello Cup, un ufficio amministrativo e locali di servizio, il tutto all'interno di ambienti completamente riqualificati.I lavori, dal valore complessivo di circa 107mila euro, hanno previsto il rifacimento di impianti elettrici, idraulici e termici, l'adeguamento edilizio con nuove suddivisioni interne, controsoffitti e isolamento acustico, oltre a una completa tinteggiatura degli spazi, per garantire un alto standard di sicurezza, comfort e funzionalità.

Inaugurato a Rigutino il nuovo Centro socio sanitario dell'Asl Toscana sud est, un polo moderno al servizio della comunità.

