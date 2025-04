Ateneo Bergamo una nuova politica per la qualità che punta su efficienza e trasparenza

Bergamo. Miglioramento continuo, affidabilità e trasparenza: sono i pilastri della nuova politica per la qualità adottata da Ateneo Bergamo Spa, presentato oggi durante l’assemblea della società a capitale interamente pubblico, partecipata al 100% dall’Università degli studi di Bergamo. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto con la comunità universitaria sulle azioni intraprese per garantire un supporto sempre più efficace alle attività dell’Ateneo, tese a fornire servizi affidabili, puntuali e trasparenti , rispondendo ai requisiti tecnici e contrattuali e coinvolgendo attivamente il personale nel miglioramento dei processi.“Abbiamo costruito un sistema di gestione improntato all’efficacia, all’efficienza e alla partecipazione – ha spiegato Emilio Bellingardi, amministratore unico di Ateneo Bergamo SpA –, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dell’Università con strumenti adeguati alle sfide attuali ”. Bergamonews.it - Ateneo Bergamo, una nuova politica per la qualità che punta su efficienza e trasparenza Leggi su Bergamonews.it . Miglioramento continuo, affidabilità e: sono i pilastri dellaper laadottata daSpa, presentato oggi durante l’assemblea della società a capitale interamente pubblico, partecipata al 100% dall’Università degli studi di. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto con la comunità universitaria sulle azioni intraprese per garantire un supporto sempre più efficace alle attività dell’, tese a fornire servizi affidabili, puntuali e trasparenti , rispondendo ai requisiti tecnici e contrattuali e coinvolgendo attivamente il personale nel miglioramento dei processi.“Abbiamo costruito un sistema di gestione improntato all’efficacia, all’e alla partecipazione – ha spiegato Emilio Bellingardi, amministratore unico diSpA –, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dell’Università con strumenti adeguati alle sfide attuali ”.

