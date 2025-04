Justcalcio.com - TS – “Var a chiamata in fase di studio. No di Guida-Maresca al Napoli? Penso…”

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-14 13:54:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport:Il Var ae gli ex giocatori in salaZappi si è espresso anche sul Var a: “Il presidente Gravina ha chiesto all’IFAB di sperimentare già dalla prossima stagione nella Serie C e la Divisione di Serie A di calcio femminile il cosiddetto video support, poi chiamato in gergo Var a. Al momento, in questasperimentale, le chiamate sarebbero due. Ogni volta che la società chiedesse il Var, se la segnalazione fosse giusta, questa opportunità sarebbe rigenerata. Quindi in linea di massima due chiamate, rigenerate ogni volta che la segnalazione fosse corretta”. Sulla possibilità di vedere un ex giocatore in sala Var: “Credo che ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere, specializzandosi al massimo livello possibile.