Unicredit via libera dell’Antitrust tedesco per salire al 2999 di Commerzbank impatto su PMI e commercio estero

libera della BCE e dell’Antitrust tedesco, Unicredit è tecnicamente pronta a salire in Commerzbank, ma adotta un approccio prudente: l’operazione si concretizzerà solo se in linea con i parametri finanziari e gli obiettivi strategici del piano Unlocked Dopo il parere favorevole ric Ilgiornaleditalia.it - Unicredit, via libera dell’Antitrust tedesco per salire al 29,99% di Commerzbank; impatto su PMI e commercio estero Leggi su Ilgiornaleditalia.it Dopo i viadella BCE eè tecnicamente pronta ain, ma adotta un approccio prudente: l’operazione si concretizzerà solo se in linea con i parametri finanziari e gli obiettivi strategici del piano Unlocked Dopo il parere favorevole ric

Potrebbe interessarti anche:

UniCredit autorizzata all’acquisizione del 2999 di Commerzbank

Ops UniCredit su Banco Bpm luce verde anche dalla Consob offerta al via dal 28 aprile con 0175 azioni di Piazza Gae Aulenti per ogni titolo del Banco

Via libera della Bce a UniCredit per acquisire il controllo diretto di Banco Bpm

Perché la strada di Orcel su Bpm è di fronte a un bivio pericoloso



UniCredit ottiene approvazione del Antitrust tedesco per acquisizione di Commerzbank. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: UniCredit, via libera dell'Antitrust tedesco a salire al 29,9% di Commerzbank - Continua la scalata di UniCredit sulla tedesca Commerzbank. Il Bundeskartellamt- Bfk, ovvero l’Ufficio federale antitrust tedesco, ha approvato senza alcuna condizione l'acquisizione da parte della ba ...

msn.com comunica: Unicredit può salire al 29,9% di Commerzbank: via libera dell’Antitrust tedesco - Dopo l'ok della Bce, arriva il via libera incondizionato dell'Antitrust tedesco. Unicredit può ora convertire in azioni i derivati in suo possesso. La banca Italiana: "Avanti solo se l'operazione risp ...

Si apprende da ildenaro.it: UniCredit: via libera dall’Antitrust tedesco all’acquisizione del 29,9% di Commerzbank - Via libera dell’Antitrust tedesco all’acquisizione del 29,9% di Commerzbank da parte di UniCredit. E’ quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell’authority. L’operazione, ha spiegato il ...