Sicilia nasce un ente bilaterale per la formazione professionale

ente costituito, presso lo studio notarile Alessandro Fontana di Palermo, l’ente bilaterale della formazione professionale in Sicilia, grazie alla sottoscrizione dello statuto da parte delle principali associazioni datoriali regionali (Cenfop Sicilia, Forma.Re Sicilia, Forma. Palermotoday.it - Sicilia, nasce un ente bilaterale per la formazione professionale Leggi su Palermotoday.it È stato ufficialmcostituito, presso lo studio notarile Alessandro Fontana di Palermo, l’dellain, grazie alla sottoscrizione dello statuto da parte delle principali associazioni datoriali regionali (Cenfop, Forma.Re, Forma.

Potrebbe interessarti anche:

A cena nell’osteria della Brigata del Pratello



Sicilia, nasce un ente bilaterale per la formazione professionale. Ente Bilaterale Turismo della Sicilia: interventi a sostegno delle aziende. Cia Sicilia Occidentale: nuove opportunità da bandi regionali, ma serve meno burocrazia. Evento - Ente bilaterale e insieme a sostegno delle aziende agricole, lavoratori e territorio. Formazione professionale, Albergoni eletto presidente dell’Ente bilaterale nazionale Ebinfop. Nasce Ente Bilaterale Ebus, Confesercenti Sicilia. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da palermotoday.it: Sicilia, nasce un ente bilaterale per la formazione professionale - È stato ufficialmente costituito, presso lo studio notarile Alessandro Fontana di Palermo, l’Ente bilaterale della Formazione professionale in Sicilia, grazie alla sottoscrizione dello statuto da ...

Come scrive itacanotizie.it: Nasce l’Alleanza bilaterale tra 5 enti agricoli italiani - Roma, 31 mar. (askanews) – L’ente bilaterale per l’agricoltura veronese Agribi, costituito da Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, unisce le forze con altri quattro enti a ...

Secondo lavocedellisola.it: Ebat Ciala Catania, dal Vinitaly a Le Contrade dell’Etna per promuovere sicurezza, welfare e formazione in agricoltura. - Sicurezza sul lavoro, welfare, formazione ma anche le nuove opportunità offerte dalla tecnologia sono state al centro degli incontri organizzati al Vinitaly da ‘Alleanza Bilaterale’, neonata realtà co ...