Pasqua rincari su uova di cioccolato e colombe l’allarme di Altroconsumo

Altroconsumo lancia l’allarme sui rincari di uova di cioccolato e colombe in vista di Pasqua. In particolare, secondo un’indagine dell’associazione, che ha rilevato i prezzi di questi dolci in 30 punti vendita, 10 online e 20 fisici, tra Milano e Roma, i costi delle colombe sono saliti rispetto al 2024 del 20% mentre quelli delle uova di cioccolato del 5,4%, ma con picchi del 30%.colombe, i prezzi variano da 3,99 a 31,90 euro al chiloTra i tre tipi di colombe in vendita a Pasqua – classica, speciale (es. con crema) e artigianale – è la classica ad aver registrato il rincaro maggiore (+20%), passando da 9,98 a 11,96 euro al chilo. Si tratta però di prezzi medi, dall’indagine infatti emerge una forbice davvero ampia: il prezzo di una colomba classica può oscillare dai 3,99 euro al chilo fino ai 31,90 euro. Lapresse.it - Pasqua, rincari su uova di cioccolato e colombe: l’allarme di Altroconsumo Leggi su Lapresse.it lanciasuididiin vista di. In particolare, secondo un’indagine dell’associazione, che ha rilevato i prezzi di questi dolci in 30 punti vendita, 10 online e 20 fisici, tra Milano e Roma, i costi dellesono saliti rispetto al 2024 del 20% mentre quelli delledidel 5,4%, ma con picchi del 30%., i prezzi variano da 3,99 a 31,90 euro al chiloTra i tre tipi diin vendita a– classica, speciale (es. con crema) e artigianale – è la classica ad aver registrato il rincaro maggiore (+20%), passando da 9,98 a 11,96 euro al chilo. Si tratta però di prezzi medi, dall’indagine infatti emerge una forbice davvero ampia: il prezzo di una colomba classica può oscillare dai 3,99 euro al chilo fino ai 31,90 euro.

