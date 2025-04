Hamilton Ferrari è già crisi L’ultima occasione

Hamilton e la Ferrari c'è aria di crisi: il pilota inglese ha L'ultima occasione, ecco quel che sta succedendo a MaranelloNon parlare di crisi è difficile dopo le prime gare: la Ferrari si ritrova travolta da un inspiegabile passo indietro rispetto allo scorso anno.Doveva essere la stagione della rossa, si sta rivelando l'anno rosso sì, ma di vergogna. Nelle prime gare la scuderia di Maranello ha dato davvero il peggio di sì. Certo, la vittoria nella sprint in Cina ha forse illuso, ma i risultati nelle gare lunghe sono disarmanti: tra errori di strategie, squalifiche e mancata competitività, per la Ferrari si può già dire che per lottare per il titolo servirebbe una impresa sportiva, se non un vero e proprio miracolo.Non sembra nelle condizioni di farlo però la scuderia del Cavallino Rampante che ormai da anni colleziona soltanto speranze, infrante poi davanti alla cruda realtà della pista.

