Kallas azioni d Israele a Gaza oltre il limite di autodifesa

Israele ha il diritto di difendersi ma la sue azioni correnti a Gaza vanno oltre la proporzionale autodifesa". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine del Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo.

Scrive ansa.it: Kallas, '1,6 miliardi di euro alla Palestina fino al 2027' - LUSSEMBURGO - "Stiamo intensificando il nostro sostegno al popolo palestinese: 1,6 miliardi di euro fino al 2027 contribuiranno a stabilizzare la Cisgiordania e Gaza. L'Ue investirà in infrastrutture ...

Nota di eunews.it: Kallas a Israele, “riprendete i negoziati per il cessate il fuoco” a Gaza. E stop ad attacchi “inutili” in Siria - In questi mesi Kallas è sembrata quasi disinteressarsi del ... siriane e su presunte cellule di Hezbollah a Damasco “sono azioni inutili, perché la Siria non sta attaccando Israele e questo non farà ...