Milanotoday.it - Al Satellite di Pioltello sgomberate quasi 500 case occupate (e alcune rivendute a prezzi accessibili)

Leggi su Milanotoday.it

Housing sociale, iniziative di sostegno al reddito, all'inclusione lavorativa e per l’integrazione territoriale. Nove anni di iniziative per contrastare il degrado e creare una rete di supporto per cambiare il volto del quartiere, a(Milano). Nel comune di 37.203 abitanti.