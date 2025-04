Nastri d’Argento per i cortometraggi 2025 tutti i vincitori

Nastri d'Argento per i cortometraggi 2025, tutti i vincitoriMarcello di Maurizio Lombardi (fiction) e Playing God di Matteo Burani (animazione) sono i vincitori dei Nastri d'Argento per i cortometraggi 2025, protagonisti – con i Premi speciali di quest'edizione – della premiazione romana simbolicamente dedicata stasera al ricordo di Stefano Amadio, appena scomparso, particolarmente attivo in mille attività legate ai giovanissimi autori e interpreti, a cominciare dallo scouting del suo 'Meno di trenta'.Diretto da Maurizio Lombardi e interpretato da Francesco Gheghi, attore tra i più apprezzati dell'ultima stagione, Marcello è una dichiarazione d'amore al cinema attraverso la storia di due ragazzi della periferia romana che per rabbia, distruggono il bar del boss del quartiere e sono quindi costretti alla fuga.

