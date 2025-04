Borse europee in rialzo Milano e Amsterdam guidano la ripresa grazie alla pausa sui dazi di Trump

grazie soprattutto alla pausa decisa da Trump sui dazi per smartphone, alcuni tipi di pc e i semiconduttori: le Borse migliori sono quelle di Milano e Amsterdam che salgono del 2,6%, seguite da Francoforte in aumento di due punti percentuali e mezzo. In un contesto sempre particolarmente volatile, molto bene anche il listino di Parigi, che sale del 2,3%, con Madrid in aumento attorno ai due punti e Londra in crescita dell'1,9%. La Borsa di Mosca oscilla attorno alla parità. Euro stabile contro il dollaro a quota 1,13 e anche lo spread Btp Bund ondeggia abbastanza tranquillo rispetto all'avvio sui 118 punti, confermando il forte calo dei rendimenti sul Btp a 10 anni che scendono di 11 punti base al 3,7%. Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: Milano e Amsterdam guidano la ripresa grazie alla pausa sui dazi di Trump Leggi su Quotidiano.net Mercati azionari del Vecchio continente sempre in chiaro recupero dopo l'avvio di Wall streetsoprattuttodecisa dasuiper smartphone, alcuni tipi di pc e i semiconduttori: lemigliori sono quelle diche salgono del 2,6%, seguite da Francoforte in aumento di due punti percentuali e mezzo. In un contesto sempre particolarmente volatile, molto bene anche il listino di Parigi, che sale del 2,3%, con Madrid in aumento attorno ai due punti e Londra in crescita dell'1,9%. La Borsa di Mosca oscilla attornoparità. Euro stabile contro il dollaro a quota 1,13 e anche lo spread Btp Bund ondeggia abbastanza tranquillo rispetto all'avvio sui 118 punti, confermando il forte calo dei rendimenti sul Btp a 10 anni che scendono di 11 punti base al 3,7%.

Borse europee, la settimana comincia in rialzo: bene Milano dopo rialzo rating di S&P a BBB+. Le borse europee aprono in netto rialzo, Milano +2%. Borse europee in rialzo: Milano e Amsterdam guidano la ripresa grazie alla pausa sui dazi di Trump. Borse oggi in diretta | Accelera Piazza Affari, + 2,25%. La Cina vuole bloccare l'export delle terre rare. Le Borse premono sull'acceleratore con i tech, positivi i future di Wall Street. Goldman Sachs batte attese. Von der Leyen a Meloni: "Ben venga il viaggio in Usa, ma la competenza sui negoziati è della Ue".

