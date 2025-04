Italia su Marte la sfida spaziale tutta italiana lanciata dai distretti Dac Dass ed Emilia Romagna

Italia si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia nello Spazio con Small Mission to MarS, una missione interplanetaria ambiziosa, interamente ideata, progettata e realizzata sul suolo nazionale. Per la prima volta, tre grandi distretti aerospaziali Italiani – il Das della Campania, il Dass della Sardegna e il Distretto dell’Emilia-Romagna – uniscono forze, visioni e tecnologie per dare vita a un progetto destinato ad atterrare su Marte, lasciando una firma tricolore sulla superficie del pianeta rosso.“Questa missione – sottolinea Luigi Carrino, presidente del DAC – è un manifesto della capacità Italiana di costruire innovazione attraverso la cooperazione. Imprese, università e centri di ricerca lavorano insieme in un modello di sinergia virtuosa, che mette al centro il valore del capitale umano e della conoscenza scientifica”. Leggi su Ildenaro.it L’si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia nello Spazio con Small Mission to MarS, una missione interplanetaria ambiziosa, interamente ideata, progettata e realizzata sul suolo nazionale. Per la prima volta, tre grandiaerospazialini – il Das della Campania, ildella Sardegna e il Distretto dell’– uniscono forze, visioni e tecnologie per dare vita a un progetto destinato ad atterrare su, lasciando una firma tricolore sulla superficie del pianeta rosso.“Questa missione – sottolinea Luigi Carrino, presidente del DAC – è un manifesto della capacitàna di costruire innovazione attraverso la cooperazione. Imprese, università e centri di ricerca lavorano insieme in un modello di sinergia virtuosa, che mette al centro il valore del capitale umano e della conoscenza scientifica”.

Italia su Marte: la sfida spaziale dei distretti Dac, Dass e Distretto dell'Emilia-Romagna. Italia su Marte con la missione SMS dei distretti DAC, DASS ed Emilia-Romagna. Fusione fra le stelle: verso la nascita del gigante dello spazio e le Pmi italiane tremano. Come si possono rendere le missioni spaziali più sostenibili? La discussione all'International Astronautical Congress. Massimo Claudio Comparini: "L'uomo su Marte? Dopo il 2040. Prima gli astronauti si devono allenare sulla Luna". Stefania De Pascale: «Lattuga e patate su Marte: la sfida che alimenterà il futuro.

