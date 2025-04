Pfizer investe ma la Filctem Cgil avverte Nessun rilancio reale solo adeguamenti minimi

Pfizer punta ancora su Catania, ma restano troppe ombre sul futuro del sito produttivo e sull’effettiva strategia industriale della multinazionale”. Così Jerry Magno, segretario generale della Filctem Cgil di Catania, commenta l’annuncio pubblicato sulla stampa dal. Cataniatoday.it - Pfizer investe ma la Filctem Cgil avverte: “Nessun rilancio reale, solo adeguamenti minimi” Leggi su Cataniatoday.it “Apprendiamo con piacere chepunta ancora su Catania, ma restano troppe ombre sul futuro del sito produttivo e sull’effettiva strategia industriale della multinazionale”. Così Jerry Magno, segretario generale delladi Catania, commenta l’annuncio pubblicato sulla stampa dal.

Ne parlano su altre fonti Pfizer investe a Catania, ma la Filctem Cgil avverte: “Nessun rilancio reale, solo adeguamenti minimi”. Pfizer Catania, i sindacati chiedono chiarezza sul futuro: «L’azienda non investe da anni». Pfizer, salvi i 130 posti di lavoro a Catania: firmato l’accordo.

lasicilia.it comunica: Pfizer Catania, i sindacati chiedono chiarezza sul futuro: «L’azienda non investe da anni» - Ora le sigle Filctem Cgil, Uiltec-Uil, Femca-Cisl, Ugl Chimici e Fialc-Cisal vogliono un incontro chiarificatore con l’azienda «Vogliamo trasparenza dall’azienda Pfizer, il cui amministratore ...

lasicilia.it comunica: Pfizer Catania, i sindacati chiedono chiarezza sul futuro: «L’azienda non investe da anni» - «Vogliamo trasparenza dall’azienda Pfizer, il cui amministratore delegato ... segretario etneo di Filctem Cgil. Il riferimento è a quanto detto pubblicamente dalla presidente di Confindustria ...

ildiariodellavoro.it riferisce: Chimico-farmaceutico, la Filctem-Cgil primo sindacato nel rinnovo delle assemblee dei fondi integrativi Fonchim e Faschim - La Filctem-Cgil conferma la sua forte rappresentanza di maggioranza all’interno delle nuove Assemblee dei Fondi, guadagnando preferenze del 41% per Fonchim e del 40% per Faschim. “Anche in queste ...