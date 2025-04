Leccotoday.it - Si lavora alla fogna: chiusure notturne sulla SP583 'Lariana'

Lario Reti sta provvedendo a interventi di sostituzione di un trattorio emessa in quota dei chiusini nel comune di Malgrate: la' chiude in orario notturno per consentire l'avanzamento delle opere.La Provincia di Lecco, mediante ordinanza, ha disposto giorni e orari.